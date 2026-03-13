Песков заявил, что Венесуэла остается дружественной для РФ страной

Венесуэла остается дружественной для России страной. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. Конечно", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее был захвачен и вывезен лидер страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. Трамп провел с ней телефонные переговоры. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Позже в Венесуэле заявили о восстановлении полноформатных дипломатических отношений с США, прерванных в 2019 году. Каракас подтвердил готовность перейти к "новому этапу конструктивного диалога", основанному на взаимном уважении и суверенном равенстве.

Российская сторона призвала США немедленно освободить Мадуро и его супругу. В Москве назвали действия Вашингтона "вопиющим нарушением международного права". Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий.