Трамп рассказал об отличном разговоре с руководством Венесуэлы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел отличный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Было обсуждено много тем, в том числе нефть, полезные ископаемые, торговля и, конечно же, национальная безопасность. Это партнерство между США и Венесуэлой будет впечатляющим для всех. Венесуэла скоро снова станет великой и процветающей страной, возможно, даже более чем когда-либо прежде!" – написал Трамп.

Родригес в своем телеграм-канале отметила, что телефонный разговор прошел в атмосфере взаимного уважения. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Родригес отправит в Вашингтон своего посланника для переговоров с чиновниками США. Встреча запланирована на четверг, 15 января. В этот же день с американской стороной встретится лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Они оба заявили о своей невиновности. Трамп позднее отметил, что США намерены сохранять контроль над Венесуэлой больше года.