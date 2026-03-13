13 марта, 12:38

Турниры по велогонкам, плаванию и биатлону можно посетить в Москве в выходные

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Состязания по велосипедным гонкам, любительскому биатлону и плаванию на длинные дистанции пройдут в столице 14 и 15 марта, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

"Вход на турниры свободный", – подчеркнули в ведомстве.

В субботу, 14 марта, на велотреке в Крылатском пройдет седьмой этап велосипедных гонок для спортсменов-любителей "Спутник Трек". Будут разыграны награды в пяти дисциплинах: групповой спринт, гит с хода на 200 метров, темповая гонка и гонка по очкам, а также командная гонка преследования на 3 и 4 тысячи метров.

Также 14 марта в биатлонно-лыжном комплексе "Марьино" стартует шестой этап Кубка по любительскому биатлону Pioner Cup. Участники в командах из двух человек будут соревноваться в смешанной эстафете. Кроме победителей в общем зачете, наградят спортсменов, финишировавших первыми в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин. Все состязавшиеся получат памятную медаль.

"Для болельщиков и зрителей организованы бесплатные развлечения: "Биатлонный квест" из восьми станций и "Снайперский чемпионат", где любой желающий может проверить свою скорость и меткость", – отметили в пресс-службе.

В воскресенье, 15 марта, в 70-метровом бассейне спортивного центра SportStation состоится второй этап Кубка чемпионов по плаванию. Состязание на дистанции 500 метро, 1 и 1,5 тысячи метров пройдет по правилам плавания в открытой воде. Победителя определят по результатам личного заплыва и эстафеты. Чтобы принять участие в турнире, необходимо заранее пройти регистрацию, уточнили в департаменте спорта Москвы.

Ранее стало известно, что суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 пройдет на московском стадионе "Лужники" 24 мая. В нем встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.

