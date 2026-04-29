29 апреля, 23:18

Путин попросил Кадырова сделать все для поддержки пострадавших от паводка в Чечне

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

Владимир Путин обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в регионе. Слова президента передает пресс-служба Кремля.

"Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей", – подчеркнул Путин.

Сильные дожди фиксировались в Чечне с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. В связи со сложившейся ситуацией в регионе ввели режим ЧС для защиты местных жителей и устранения последствий непогоды.

Позже Кадыров заявил, что 143 дома строятся в Гудермесском районе Чечни для местных жителей, чье жилье было повреждено в результате паводков. Глава региона пообещал, что все пострадавшие семьи получат благоустроенное жилье.

властьпроисшествиярегионы

