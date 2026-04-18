18 апреля, 23:01

Происшествия

Более 140 домов возведут в Чечне для пострадавших от паводков

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

143 дома строятся в Гудермесском районе Чечни для местных жителей, чье жилье было повреждено в результате паводков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что еще две недели назад на месте строительства было поле, а сейчас уже возводятся новые дома. Кадыров пообещал, что все пострадавшие семьи получат благоустроенное жилье.

По словам главы региона, для местных властей приоритетом является забота о тех, кто оказался в непростой ситуации. Он добавил, что положительных результатов удается достичь в кратчайшие сроки.

В конце марта в Чечне ввели режим ЧС для защиты местных жителей и устранения последствий непогоды. Сильные дожди фиксировались в регионе с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Новости регионов: вода сошла в Чечне

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

