Более 140 домов возведут в Чечне для пострадавших от паводков

143 дома строятся в Гудермесском районе Чечни для местных жителей, чье жилье было повреждено в результате паводков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что еще две недели назад на месте строительства было поле, а сейчас уже возводятся новые дома. Кадыров пообещал, что все пострадавшие семьи получат благоустроенное жилье.

По словам главы региона, для местных властей приоритетом является забота о тех, кто оказался в непростой ситуации. Он добавил, что положительных результатов удается достичь в кратчайшие сроки.

В конце марта в Чечне ввели режим ЧС для защиты местных жителей и устранения последствий непогоды. Сильные дожди фиксировались в регионе с 28 марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.