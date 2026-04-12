Подтопленных домов и приусадебных участков в Чечне не осталось

Фото: МАХ/"МЧС Чеченской Республики"

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Чечне не осталось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время в регионе зафиксирован сход воды. Специалисты продолжают ремонтно-восстановительные работы.

В свою очередь, в 7 населенных пунктах Дагестана еще остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автодорог.

Сложная паводковая ситуация в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек. Из подтопленных районов эвакуировали более 6 тысяч жителей.

По поручению Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков. При этом регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие дни.

В свою очередь, в Чечне режим чрезвычайной ситуации для защиты граждан и устранения последствий непогоды ввели тоже в конце марта. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

