Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана. Об этом сообщает российский кабмин.

Комиссию возглавил глава МЧС России Александр Куренков. В ее состав вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, глава Росгидромета Игорь Шумаков, глава Дагестана Сергей Меликов и другие.

Кроме того, согласно распоряжению Мишустина, в комиссию были включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза и прочих российских ведомств и служб.

Серьезная обстановка с паводками из-за обильных дождей наблюдается в Дагестане с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей республики.

Власти эвакуировали свыше 6 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на предстоящие дни.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей, из-за последствий паводков в Дагестане. По версии СК, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.