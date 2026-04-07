СК возбудил дело о халатности после гибели людей при паводках в Дагестане

Уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей (часть 3 статьи 293 УК РФ), возбуждено из-за последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.

Как уточнили в СК, в Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки дорог и были снесены потоком воды в кювет, где машины затопило. В результате погибли пассажиры, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Серьезная обстановка с паводками из-за обильных дождей наблюдается в республике с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей Дагестана.

Власти эвакуировали свыше 6 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на предстоящие дни.