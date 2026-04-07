Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 19:53

Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели людей при паводках в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей (часть 3 статьи 293 УК РФ), возбуждено из-за последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, должностные лица, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не перекрыли их, несмотря на режим ЧС.

Как уточнили в СК, в Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки дорог и были снесены потоком воды в кювет, где машины затопило. В результате погибли пассажиры, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Серьезная обстановка с паводками из-за обильных дождей наблюдается в республике с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей Дагестана.

Власти эвакуировали свыше 6 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на предстоящие дни.

Последствия мощного наводнения и селей продолжают устранять в Дагестане

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика