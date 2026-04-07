07 апреля, 17:27

Происшествия

Глава Дагестана заявил о подготовке региона к новой волне непогоды

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Дагестан готовится к новой волне непогоды, заявил глава региона Сергей Меликов на совещании у Владимира Путина по ситуации в республике.

Меликов отметил, что ситуация в регионе остается сложной, при этом имеется неблагоприятный прогноз погоды на предстоящие дни. Тем не менее в устранении последствий непогоды принимают участие свыше 2 тысяч волонтеров. Всего в Дагестане в зону чрезвычайной ситуации попали до 1,5 миллиона местных жителей.

"Проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей", – добавил Меликов.

В результате наводнения пострадали 842 социально значимых объекта. При этом в зоне оползней в Буйнакском районе Дагестана оказались порядка 40 жилых домов. Также подтопленными в регионе остаются свыше 2 тысяч жилых домов, более 2,1 тысячи приусадебных участков и 180 участков автодорог.

"Эпидемиологическая ситуация в регионе на сегодняшний день спокойная, определен объем необходимых дезинфицирующих средств для санитарной обработки территории", – сказал глава региона.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди. Глава региона указывал, что из-за наводнений пострадали свыше 6,2 тысячи человек.

Сложившаяся ситуация в республике негативно повлияла на туристическую сферу. По данным экспертов, продажи туров в Дагестан временно затормозились примерно на 40%. Но туристы, которые уже находятся в регионе, в основном программы не аннулируют.

