Число пострадавших от наводнений в Дагестане превысило 6,2 тыс человек

Свыше 6,2 тысячи человек пострадали из-за наводнений в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире телеканала НТВ.

По его словам, примерно столько же в республике было повреждено домовладений, частных участков и хозяйственных объектов. Но больше всего от непогоды пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы.

В целом обстановка в Дагестане "стабилизируется", отметил Меликов. В частности, власти развернули 55 пунктов временного размещения, где находятся свыше 700 человек.

Также глава региона высказался об инциденте с обрушением пристройки к многоэтажному дому в Махачкале, который произошел 5 апреля. Меликов отметил, что эксперты изучают русла рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также правоустанавливающие документы на расположенные там постройки, чтобы не допустить подобных обрушений.

"Три года я стараюсь с этим бороться, но у меня ничего до этого не получалось <...> мы получали активное противодействие тех, кто незаконно возвел как индивидуальное строительство, так и многоквартирные жилые дома", – сказал глава Дагестана.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди.

Из-за непогоды в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища. В результате в поселке Мамедкале подтопленными оказались 28 домов, а у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. Более 4 тысяч человек эвакуированы после прорыва дамбы.

