Спасенные из реки в Дагестане женщина и ребенок скончались

В Дагестане беременная женщина и подросток скончались в больнице после того, как их спасли из реки. Об этом ТАСС рассказал представитель дагестанского центра медицины катастроф.

Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заявлял, что женщину, ребенка и еще некоторых людей унесло течением с дороги из-за обрушения моста на трассе "Кавказ" в населенном пункте Кала. В результате из реки вытащили несколько человек.

Как добавила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Дагестану, по факту смерти девушки и ребенка было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Из-за сильных дождей, которые фиксируются в Дербенте, Дагестанских Огнях, Махачкале и других районах с конца марта, наблюдаются проблемы с уровнем воды. Произошли подтопления и перебои с электро- и водоснабжением.

В горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС, на территории всего Дагестана – режим повышенной готовности.

