Более 4 тыс человек эвакуированы в Дагестане из-за прорыва дамбы

Фото: МАХ/"МЧС России"

Более 4 тысяч человек эвакуированы из Дербентского района Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасательная операция затронула четыре микрорайона, подпадающих в зону затопления, уточнили в ведомстве. Там добавили, что для оценки ситуации на место ЧП на вертолете МИ-8 вылетели оперативная группа МЧС под руководством начальника регионального управления министерства Муслима Девришбекова и представитель Ростехнадзора.

Последствия сильных осадков также наблюдаются и в Махачкале. В связи с этим там число эвакуированных жителей составило 758 человек, 225 из которых дети, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Джамбулат Салавов. При этом еще 357 граждан находятся в пунктах временного размещения.

Всего в столице республики из-за проливных дождей подтопленными оказались 3 755 домовладений и еще 173 улицы.

"Наш город, как и вся республика, столкнулся с серьезными испытаниями, вызванными обильными осадками. <...> К сожалению, стихия нанесла ощутимый ущерб", – добавил Салавов.

На фоне произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, где обратил внимание на серьезность последствий затопления.

"Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно!" – призвал он.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в Дагестане с конца марта. Обильные дожди стали причиной подтоплений, а также перебоев с электроснабжением и водоснабжением в регионе.

Прорыв дамбы Геджухского водохранилища произошел в ночь на 6 апреля. В результате в поселке Мамедкале подтопленными оказались 28 домов, а у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. Более того, на 917-м километре движение временно перекрывали из-за обрушения моста.

