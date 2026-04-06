06 апреля, 14:55

Политика

Путин поручил главам МЧС и Дагестана оказать помощь пострадавшим людям от потопа

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Владимир Путин потребовал, чтобы министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и глава Дагестана Сергей Меликов оказали необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства по телефону принял доклады Куренкова и Меликова о ситуации в республике. После этого он дал соответствующим ведомствам поручения по оказанию помощи людям.

Помимо этого, Путин призвал 7 апреля провести совещание с участием представителей Дагестана, МЧС и других федеральных ведомств, чтобы детально обсудить ситуацию в регионе.

С конца марта в Дербенте, Дагестанских Огнях, Махачкале и других районах наблюдаются обильные дожди, которые привели к подъему уровня воды. В результате произошли подтопления и перебои с электро- и водоснабжением.

В горных районах наблюдались камнепады и сходы селевых масс, из-за чего оказались повреждены дороги и мосты. В связи с этим в Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС, а на территории всего Дагестана – режим повышенной готовности.

В настоящее время более 4 тысяч человек эвакуированы из Дербентского района Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Спасательная операция затронула четыре микрорайона, подпадающих в зону затопления. Меликов уже пообещал семьям погибших оказать необходимую помощь.

В Махачкале эвакуированы 758 человек, 225 из которых дети. При этом еще 357 граждан находятся в пунктах временного размещения.

