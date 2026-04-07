07 апреля, 16:05

Синоптик Цыганков: разгон облаков над Ираном не связан с потопами в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Масштабные подтопления в Дагестане не связаны с разгоном облаков в Иране, такие предположения являются "полной ерундой", заявил РИА Новости начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Ранее в соцсетях появилось предположение, что над Ираном расчистили небо от облаков, чтобы американские спутники лучше наводили авиацию на цели, а в результате это привело к массовым подтоплениям в Дагестане.

"Это высказывание – полная чушь. Наводнения в Дагестане вызваны всего лишь одной причиной – обильными осадками, которые прошли по всему Кавказу, но в Дагестане последствия оказались наиболее заметными из-за особенностей рельефа и попадания воды в населенные пункты", – подчеркнул синоптик.

Он объяснил, что в текущем году в Москве стояла область высокого давления. Из-за этого циклоны сместились на юг, через Грецию и Черное море, на Кавказ. Кроме того, в Дагестане, как и в других кавказских регионах, дожди идут постоянно.

Несмотря на то что 50 миллиметров осадков – это не так много для данного региона, совпадение с конкретной местностью привело к наводнениям. Цыганков добавил, что они будут продолжаться, поскольку предсказать, куда именно ударит стихия, невозможно.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди.

Из-за непогоды в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища. В результате в поселке Мамедкале подтопленными оказались 28 домов, а у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. Всего более 4 тысяч человек эвакуированы после прорыва дамбы.

регионыпогода

