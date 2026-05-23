Атака БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, несколько дронов были уничтожены на подлете к региону. В результате случившегося никто не пострадал. Махонин уточнил, что угрозы безопасности жителей нет, на месте работают оперативные службы.

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на субботу, 23 мая.

По данным Минобороны РФ, воздушные цели удалось сбить в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, вражеские дроны перехватили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

