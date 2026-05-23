23 мая, 09:52

Политика

МВД РФ объявило в розыск политолога Марию Снеговую

Фото: snegovaya (Мария Снеговая признан в РФ иноагентом)/facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Политолог Мария Снеговая (признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявлена в розыск. Об этом сказано на сайте МВД России.

Снеговая разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако конкретное название статьи не уточняется.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева по уголовной статье. Также Савеловский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в участии в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

Также МВД России объявило в розыск бывшего военного министра Великобритании Бена Уоллеса. Его разыскивают по статье УК РФ. При этом не уточняется, о какой именно статье идет речь.

