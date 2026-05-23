Атмосферное давление в Московском регионе на следующей неделе будет низким

Снижение атмосферного давления ожидается в Московском регионе на следующей неделе. Такой прогноз дала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Низкие показатели, по словам метеоролога, прогнозируются в первой половине недели.

В частности, в понедельник, 25 мая, минимальное значение может опуститься до 731 миллиметра ртутного столба, тогда как в ночь на четверг, 28-го числа, 730 миллиметров.

Уже на следующей неделе в Москву придет осенняя погода. 25 мая в регионе прогнозируются кратковременные дожди с максимальной температурой в 12–15 градусов. Причем в ночь на 26-е число столбики термометров опустятся до 5 градусов.

Более того, практически каждый день будут идти дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются со вторника, 26 мая, по пятницу, 29-го числа. Ослабление осадков начнется в среду и четверг, 27–28 мая.