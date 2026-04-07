Роспотребнадзор заявил, что отслеживает цены на питьевую воду в Дагестане

Роспотребнадзор контролирует цены на питьевую воду в Дагестане, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в регионе.

Кроме того, ведомство следит и за качеством воды. По словам Поповой, на подтопленных территориях в Дагестане нет скотомогильников и свалок. При этом питьевой воды в целом в республике достаточно.



"Очень оперативно включились органы власти субъекта, во-первых, для того, чтобы обеспечить качественной и безопасной питьевой водой, неводопроводной, население. Достаточное количество воды бутилированной, воды привозной для населения", – подчеркнула глава ведомства.

Серьезная обстановка с паводками из-за обильных дождей наблюдается в республике с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей Дагестана.

Власти эвакуировали свыше 6 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют свыше 2 тысяч волонтеров. В это же время регион готовится к новой волне непогоды из-за неблагоприятного прогноза на предстоящие дни.

