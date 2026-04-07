Путин заявил, что сил для ликвидации последствий наводнения в Дагестане достаточно

В Дагестане, согласно поступающим докладам, достаточно сил и средств для ликвидации наводнения, заявил Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Президент также отметил, что в Дагестане только за 30 марта выпало сразу три месячных нормы осадков, за всю историю метеонаблюдений таких показателей не фиксировалось.

"Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища", – указал глава государства.

Кроме того, Путин поручил своевременно оказывать пострадавшим всю необходимую помощь, а также постоянно информировать людей о текущей ситуации и оперативно реагировать на жалобы и обращения.

В регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя либо прекращено, либо затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков. Президент подчеркнул, что ситуацию нужно "постоянно держать на контроле". Помимо этого, необходимо держать на контроле эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия.

Кроме того, важно вести работу по оценке ущерба. Глава государства назвал это непростой работой, которую нужно проводить аккуратно, а с каждой пострадавшей семьей нужно работать индивидуально.

"Активную помощь им (пострадавшим. – Прим. ред.) оказывают добровольцы и волонтеры. За это, дорогие друзья, хотел бы вас особо поблагодарить", – добавил Путин.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали обильные дожди.

Из-за непогоды в ночь на 6 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища. В результате в поселке Мамедкале подтопленными оказались 28 домов, а у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. Всего более 4 тысяч человек эвакуированы после прорыва дамбы.

