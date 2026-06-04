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04 июня, 18:35

Политика

Дмитриев заявил, что РФ и США подпишут соглашение о тоннеле через Берингов пролив

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив 5 июня. Об этом в рамках ПМЭФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами", – сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее глава РФПИ уже рассказывал о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Чукотку и Аляску. По словам Дмитриева, он может быть построен менее чем за восемь лет с использованием передовых технологий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отметила, что российская сторона готова продолжать переговоры с США, которые были начаты на саммите в Анкоридже. Дипломат подчеркнула, что от продолжения контактов никто не отказывался "ни с нашей, ни с их стороны".

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