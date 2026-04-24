В МЧС РФ заявили о недостаточных компенсациях за потерю жилья в Чечне и Дагестане

Размеры выделяемых денежных компенсаций за потерю жилья в Чечне и Дагестане зачастую недостаточны для покупки нового или восстановления старого жилья. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии.

"В результате стихии многие жители пострадавших регионов потеряли свои дома и для большинства из них это единственное жилье", – цитирует его ТАСС.

Поэтому Куренков предложил проработать вопрос о дополнительных мерах по защите имущественных интересов граждан. В числе прочего – предложение развивать добровольное страхование жилья. Глава МЧС также попросил подключиться к этой работе Минфин, Минстрой и Минприроды.

При этом глава МЧС призвал исполнительные органы республик ускорить подготовку документов для оказания единовременной материальной и финансовой помощи.

"В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов. Это создает дополнительные сложности при проведении аварийно-восстановительных работ", – сказал министр.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что единовременную материальную помощь и компенсацию утраченного имущества получат все пострадавшие от паводков. Сначала им выплатят более 15,5 тысячи рублей, а затем будет решаться вопрос с компенсациями за утраченное имущество.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что поручение Владимира Путина по восстановлению жилья в Дагестане срочно прорабатывается в правительстве.

Тяжелая паводковая обстановка сохраняется в республике с конца марта, но постепенно стабилизируется. В частности, все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни освободились от воды.

