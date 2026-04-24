В Италии перехватили посылки с когтем динозавра и аммонитами, которым больше 50 млн лет

Финансовая гвардия Италии пресекла незаконный ввоз и оборот палеонтологических материалов, изъяв ископаемые останки динозавров и другие редкие находки, возраст некоторых из них превышает 50 миллионов лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что находки, которые имеют неоценимую историческую и культурную ценность, были ввезены в Италию из Испании без документов, которые требуются по европейским правилам.

17 объектов были выявлены и изъяты в Палермо. Они переданы на хранение в геологический музей для последующей экспозиции.

"Обнаруженные материалы поражают необычайным разнообразием и научной значимостью", – указано в сообщении.

По словам полковника Фингвардии Данило Персано, артефакты попали в страну по заказу коллекционеров. Был обнаружен сайт, на котором велась продажа древностей. После этого сотрудники гвардии перехватили посылки, направлявшиеся в Сицилию, и удостоверились, что они поступили в Италию без соответствующих документов и разрешений.

Часть находок относится к древним морским моллюскам, аммонитам. Кроме того, в коллекцию вошли четыре палеонтологических образца мелового периода. Они относятся к таким видам, как эдмонтозавр и трицератопс.

Среди останков также оказался коготь динозавра, который датируется мезозойской эрой и свидетельствует о существовании видов, живших на Земле около 66 миллионов лет назад.

Среди других находок – растительные окаменелости, зубы древних животных, обитавших в том числе на территории Сицилии около 15 тысяч лет назад, а также трилобит палеозойской эры весом около 600 граммов.

Ранее таможенники в аэропорту Внуково обнаружили в багаже у иностранного гражданина рога и черепа благородного оленя. Мужчина направлялся транзитом в Германию через Стамбул. Его остановили в "зеленом" коридоре. В ходе таможенного контроля инспектор заметил багаж с обмотанными черной пленкой предметами. Выяснилось, что иностранец вез 12 рогов и черепов оленя.

