Таможенники во Внуково изъяли у иностранца рога и черепа благородного оленя

Таможенники в аэропорту Внуково обнаружили в багаже у иностранного гражданина рога и черепа благородного оленя. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По данным ведомства, мужчина направлялся транзитом в Германию через Стамбул. Его остановили в "зеленом" коридоре. В ходе таможенного контроля инспектор заметил багаж с обмотанными черной пленкой предметами. Выяснилось, что иностранец вез 12 рогов и черепов оленя.

Пассажир пояснил, что приобрел их у знакомого, который проживает в России, для изготовления сувениров. Он добавил, что не знал о декларировании ценного груза.

Экспертиза доказала, что багажом являлись части животного, принадлежавшего к виду марал. Всего товары весили почти 30 килограммов. Их изъяли и возбудили дела об административном правонарушении по статьям "Недекларирование товаров" и "Несоблюдение запретов и ограничений".

Ранее сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России более 100 экзотических птиц. Микроавтобус следовал из Узбекистана в Московскую область транзитом через Казахстан. Транспорт был остановлен мобильной группой для проверки в районе поселка Акбулак. В салоне машины инспекторы обнаружили клетки с птицами.

