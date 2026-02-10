Фото: 123RF.com/deeeznutz

Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей, которые занесены в Красную книгу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ Сергей Толченов.

Толченов назвал поступок женщины серьезным, так как он нарушает закон. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы. Он выразил надежду на то, что им удастся урегулировать ситуацию.

По данным министерства лесного хозяйства Индонезии, гражданка РФ была задержана 29 января в аэропорту Бали. Предварительно, она незаконно хотела вывезти в Россию 202 особей диких животных. При этом документов на рептилий у россиянки не было.

У женщины нашли живыми 1 бирманского питона, 89 шаровидных питонов, 104 игуаны, а также 8 мертвых игуан, которые были спрятаны в 19 мешков. Индонезийские власти предполагают, что в деле замешана организованная международная преступная сеть.

Ранее хабаровские таможенники нашли голову крокодила в чемодане россиянина, приехавшего из Вьетнама. По словам мужчины, он приобрел товар для собственной коллекции и не знал о том, что такие вещи нужно декларировать.

Проведенная экспертиза установила, что найденная голова принадлежит гребнистому крокодилу, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Возбуждено два дела по статьям о несоблюдение запретов и ограничений и недекларирование товаров. Нарушителю грозит штраф и изъятие товара.

