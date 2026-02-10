Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 14:08

Происшествия

Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей

Фото: 123RF.com/deeeznutz

Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей, которые занесены в Красную книгу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ Сергей Толченов.

Толченов назвал поступок женщины серьезным, так как он нарушает закон. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы. Он выразил надежду на то, что им удастся урегулировать ситуацию.

По данным министерства лесного хозяйства Индонезии, гражданка РФ была задержана 29 января в аэропорту Бали. Предварительно, она незаконно хотела вывезти в Россию 202 особей диких животных. При этом документов на рептилий у россиянки не было.

У женщины нашли живыми 1 бирманского питона, 89 шаровидных питонов, 104 игуаны, а также 8 мертвых игуан, которые были спрятаны в 19 мешков. Индонезийские власти предполагают, что в деле замешана организованная международная преступная сеть.

Ранее хабаровские таможенники нашли голову крокодила в чемодане россиянина, приехавшего из Вьетнама. По словам мужчины, он приобрел товар для собственной коллекции и не знал о том, что такие вещи нужно декларировать.

Проведенная экспертиза установила, что найденная голова принадлежит гребнистому крокодилу, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Возбуждено два дела по статьям о несоблюдение запретов и ограничений и недекларирование товаров. Нарушителю грозит штраф и изъятие товара.

"Московский патруль": таможня вернула в Перу партию экзотических жуков без документов

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика