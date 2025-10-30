Контрабандист с чемоданом валюты пытался сбежать от таможенников в аэропорту Шереметьево

Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Россиянин пытался сбежать от таможенников в аэропорту Шереметьево из-за выявленной контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина прилетел из Стамбула в аэропорт Шереметьево. После он должен был отправиться в Казань. Однако пассажир был задержан сотрудниками таможни во время сканирования транзитного багажа. Инспектор обратил внимание, что в одном из его чемоданов находятся пачки денег.

Пассажира сняли с рейса в Казань. Во время таможенного контроля россиянина попросили предъявить содержимое багажа. Тот отказался и попытался сбежать, но мужчину задержали. В результате у него нашли валюту разных стран – турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и многое другое.

Всего пассажир незаконно перевез 110 634 доллара. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных в особо крупном размере. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 4 лет или штраф в размере от 10- до 15-кратной суммы нелегально перевозимой валюты.

При этом в ФТС отметили, что россиянин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

Ранее в аэропорту Шереметьево была задержана прибывшая из Франции россиянка с незадекларированными часами Rolex, стоимость которых оценивается в 12 миллионов рублей. Женщина пыталась провезти украшение в кармане верхней одежды.

Однако контрабанду выявили во время выборочного контроля с помощью металлодетектора. Сама россиянка рассказала, что изделие принадлежит ее мужу, который занимается коллекционированием. Данные часы предназначались для перепродажи. Против женщины возбудили уголовное дело.