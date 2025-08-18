В России выявили рекордное число случаев незаконного вывоза наличных

Фото: 123RF/antikainen

С января по июнь 2025 года в России выявили 6 314 случаев незаконного перемещения гражданами наличных денег, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Это самый высокий показатель с начала ведения соответствующей статистики. В аналогичном периоде прошлого года фиксировалось 5 449 нарушений, а за первые шесть месяцев 2023-го – 5 915.

По итогам первого полугодия ФТС возбудила 6 277 административных дел и 37 – уголовных. Из общего числа нарушений большинство связано с вывозом валюты из страны – 5 125 фактов, уточнили в ведомстве. За год их количество выросло на 13%. Оставшиеся случаи касаются незаконного ввоза денег в страну – 1 189 случаев (+31%).

Помимо этого, существенно увеличилась сумма незаконно перемещаемых средств. За полгода по уголовным и административным делам она достигла 1,2 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за такой же период 2024 года. Основная часть суммы – 784,1 миллиона рублей – приходится на вывоз валюты.

В ФТС уточнили, что чаще всего незаконно перемещаются доллары США и евро. Наиболее популярными маршрутами для вывоза стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Азербайджан, Китай и Узбекистан. Нелегальный ввоз наличных денег чаще всего осуществляется из этих же стран, а также из Сербии.

Эксперты считают, что увеличение числа нарушений связано с трудностями международных переводов на фоне санкций. Более того, россияне чаще пытаются перевести наличные для покупки недвижимости за границей. Дополнительным фактором стал рост волатильности валют: ослабление доллара до 81 рубля в апреле усилило интерес к наличным как способу защиты от инфляции.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что деньги и рецептурные лекарства нужно задекларировать во время путешествия за рубеж. По ее словам, на карте денег может быть сколько угодно, однако наличные без декларации можно провезти в пределах 10 тысяч долларов на человека. Перевозимую сумму также следует рассчитывать по курсу на день перелета.