Более 100 тыс долларов нашли таможенники у прилетевшего из Кувейта россиянина

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Россиянин, прилетевший из Кувейта в аэропорт Домодедово, пытался пронести незадекларированную валюту через "зеленый" коридор. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники остановили пассажира, в ходе опроса он достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам. Наличные изъяли, под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В ФТС добавили, что по закону без декларирования разрешено ввозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы – декларировать, а от 100 тысяч – приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение средств.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФТС задержали гражданку Китая при попытке незаконного вывоза драгоценных металлов с территории Благовещенска. Женщина спрятала золотые слитки в нижнем белье. Таможенники нашли их после срабатывания рамки металлодетектора.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. За попытку незаконного вывоза драгоценного металла гражданке Китая может грозить до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

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