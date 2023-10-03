Китаянку задержали при попытке вывезти драгметалл на 2,2 млн руб из Благовещенска

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали гражданку Китая при попытке незаконного вывоза драгоценных металлов с территории Благовещенска. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Женщина спрятала слитки в нижнем белье. Таможенники выявили ее после срабатывания рамки металлодетектора.

"Таможенники провели личный досмотр и обнаружили два золотых слитка с отлитым изображением китайского иероглифа. Экспертиза показала, что слитки изготовлены из золота и серебра и весят 425,59 грамма", – говорится в сообщении.

В ходе беседы с таможенниками женщина рассказала, что планировала вывезти драгоценный металл в Китай для изготовления ювелирных украшений. Слитки она спрятала намеренно.

По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело. За попытку незаконного вывоза драгоценного металла гражданке Китая может грозить до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

До этого в Домодедово пресекли попытку ввоза в Россию золотых часов за 7 миллионов рублей. Часы из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов обнаружили у 52-летней женщины. Она прилетела в Москву из Дубая.



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