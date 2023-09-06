Находящегося в международном розыске гражданина Китая задержали в Шереметьево

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Гражданина Китая, который находится в международном розыске по запросу НЦБ Интерпола МВД Франции, задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что гражданин Китая Чен Ыи был выявлен на пограничном контроле в зале вылета терминала С. Ему грозит арест.

Как уточнил собеседник агентства, мужчину доставили в дежурную часть, где его поставили на фото и дактилоскопический учеты. О задержании уведомили посольство КНР.

"В настоящее время решается вопрос о задержании в порядке статей 91–92 УПК РФ, после будет решаться вопрос об экстрадиции", – заключили в ведомстве.

Ранее в Казани сотрудники Федеральной таможенной службы задержали мужчину, который пытался нелегально провезти в РФ часы Rolex суммарной стоимостью 10 миллионов рублей. Часы, которые оказались подлинными, а также фирменные карты и визитницы от них он примотал клейкой лентой к животу и ногам.

До этого в столичном аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой цепью из золота стоимостью 9 миллионов рублей. При досмотрел мужчина утверждал, что ее стоимость составляет 50 тысяч рублей.

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