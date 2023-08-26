Двух россиян задержали в Ливане по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

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Посольство РФ в Бейруте занимается ситуацией с задержанием российских граждан в Ливане по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне власти Ливана отчитались о задержании в аэропорту Бейрута двух шпионов, работающих на Израиль. Позже стало известно, что это супружеская пара. Гражданство женщины не называлось, однако было известно, что мужчина – гражданин РФ, якобы завербованный израильской разведкой.

"Посольство в курсе сложившейся ситуации <...> и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны", – прокомментировали ситуацию в российской дипмиссии.

Ранее в Финляндии по запросу украинских властей задержали гражданина РФ Яна Петровского. Он является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая, по некоторым данным, связана с ЧВК "Вагнер". На Украине ему вменяют "террористические преступления" на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах.

