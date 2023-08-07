Таможенники во Внуково изъяли у пассажира цепь из золота стоимостью 9 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой цепью из золота стоимостью 9 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"32-летний гражданин Армении, вылетавший в Турцию, привлек внимание таможенников во время прохождения "зеленого коридора". Он сильно волновался и при этом был одет не по погоде", – говорится в сообщении.

В ходе общения с сотрудниками таможенной службы мужчина предъявил им цепь, назвав ее аксессуаром для повседневного ношения, и сообщил, что прибрел ее за 50 тысяч рублей. При этом таможенная экспертиза выявила, что украшение на 99,9% состоит из золота 999-й пробы, а его стоимость составляет порядка 9 миллионов рублей.

По результатам проверки ювелирное украшение изъяли. Специалисты рассматривают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. За попытку провоза цепи без декларирования ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду браслетов марки Cartier на сумму около 4 миллионов рублей. Контрабанду обнаружили в ручной клади 31-летней женщины, браслеты были без соответствующих деклараций. При этом женщина пыталась оправдаться, заявляя, что драгоценности она привезла для личного пользования.

