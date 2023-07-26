Во Внуково таможенники обнаружили более 60 бриллиантов в нижнем белье пассажира из ОАЭ

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Гражданин Узбекистана попытался незаконно провести в Россию более 60 бриллиантов в тайнике, который он сделал в нижнем белье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Отмечается, что 39-летнего мужчину, прилетевшего из ОАЭ, остановили в "зеленом" коридоре московского аэропорта Внуково. Таможенники обнаружили в его багаже 13 коробок с техникой Apple, Sony, Samsung и 40 сертификатов на драгоценные камни.

Однако, подчеркивает ФАС, в багаже бриллиантов не было, также пассажир не указал их в декларации о перевозе. Ему предложили выдать контрабанду самостоятельно, но он отказался.

Добавляется, что в тайнике в трусах пассажира было обнаружено 62 крупных камня и несколько мелких. Задержанный сказал, что вез их в подарок родственникам. На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Ранее инспекторы таможенной службы пресекли контрабанду медалей и орденов СССР в Шереметьево. Попытку перевезти их предпринял пассажир, летевший из Москвы в Пекин.

До этого таможенники в аэропорту Домодедово предотвратили незаконную перевозку более 100 предметов декоративно-прикладного искусства. Их обнаружили в багаже 30-летней россиянки.

Таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов в аэропорту Внуково