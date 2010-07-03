Пассажирка в Домодедово пыталась провезти более 100 предметов искусства

20:55
20:55
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Таможенники в аэропорту Домодедово предотвратили контрабанду более 100 культурных ценностей. В багаже пассажирки они обнаружили предметы искусства. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу таможни.
"108 предметов декоративно-прикладного искусства обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в багаже 30-летней россиянки. Она проследовал через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Пассажирка пояснила, что приобрела товары на барахолке и уверена в том, что они не представляют исторической ценности", – сказано в сообщении.
Была проведена экспертиза. Большая часть посуды и предметов быта изготовлены в XX веке в Западной Европе. Предметы были созданы более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей. Стоимость товаров превышает 700 тысяч рублей.
Уточняется, что в действиях россиянки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда культурных ценностей"). Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Ранее полицейские пресекли попытку вывезти бивни мамонта за границу. Более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет, обнаружили в грузовике, следовавшем из Москвы в Белоруссию.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: