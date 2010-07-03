Пассажирка в Домодедово пыталась провезти более 100 предметов искусства

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Таможенники в аэропорту Домодедово предотвратили контрабанду более 100 культурных ценностей. В багаже пассажирки они обнаружили предметы искусства. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу таможни.

"108 предметов декоративно-прикладного искусства обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в багаже 30-летней россиянки. Она проследовал через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Пассажирка пояснила, что приобрела товары на барахолке и уверена в том, что они не представляют исторической ценности", – сказано в сообщении.

Была проведена экспертиза. Большая часть посуды и предметов быта изготовлены в XX веке в Западной Европе. Предметы были созданы более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей. Стоимость товаров превышает 700 тысяч рублей.

Уточняется, что в действиях россиянки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда культурных ценностей"). Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее полицейские пресекли попытку вывезти бивни мамонта за границу. Более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет, обнаружили в грузовике, следовавшем из Москвы в Белоруссию.

