Более 60 мешков с бивнями мамонта обнаружили полицейские в Москве

Полицейские пресекли попытку злоумышленников вывезти бивни мамонта за границу, сообщает Агентство "Москва".
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет, обнаружили в грузовике, следовавшем из Москвы в Белоруссию.
По предварительной информации, палеонтологические материалы добыты в Якутии. При этом разрешения от министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключения о принадлежности бивней и их фрагментов к культурными ценностями у водителя не было.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на преступление" и "Контрабанда культурных ценностей". Устанавливаются организаторы преступления.
Груз изъяли и направили на палеонтологическую судебную экспертизу. Согласно заключению, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей.
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