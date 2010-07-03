Более 60 мешков с бивнями мамонта обнаружили полицейские в Москве

Фото: МВД РФ

Полицейские пресекли попытку злоумышленников вывезти бивни мамонта за границу, сообщает Агентство "Москва".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет, обнаружили в грузовике, следовавшем из Москвы в Белоруссию.

По предварительной информации, палеонтологические материалы добыты в Якутии. При этом разрешения от министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключения о принадлежности бивней и их фрагментов к культурными ценностями у водителя не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на преступление" и "Контрабанда культурных ценностей". Устанавливаются организаторы преступления.

Груз изъяли и направили на палеонтологическую судебную экспертизу. Согласно заключению, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей.