Таможенники Пулково нашли в посылке из Италии живых муравьев вместо игрушек

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сотрудники таможни петербургского аэропорта Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьев в пробирках. Они оказались в посылке из Италии вместо задекларированных детских игрушек. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Насекомых обнаружили при сканировании посылки. Муравьи были помещены в 128 стекольных пробирок. Ветеринарный контроль подтвердил, что насекомые относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Муравьи были возвращены отправителю.

"Таможня отказала в выпуске посылки. Муравьи возвращены отправителю. В отношении получателя решается вопрос о возбуждении административного дела", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские таможенники в аэропорте Внуково обнаружили более 60 бриллиантов в нижнем белье пассажира из ОАЭ. Также сотрудники аэропорта нашли в его багаже 13 коробок с техникой Apple и Sony. До этого внуковские таможенники обнаружили у пассажира из Дубая незадекларированные швейцарские часы стоимостью 19 миллионов рублей.