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Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила мошенническую схему растаможки автомобилей из Киргизии и Армении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ФТС.

"Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости", – заявили в ведомстве.

Таможенная служба предупредила, что фиксация мошеннических действий с задекларированной стоимостью машин в тех странах, где они были оформлены, происходит только после их выпуска в обращение. При этом недостающие суммы взыщут с декларантов в государствах, в которых автомобили проходили оформление таможней.

До этого таможенники во Внуково обнаружили у пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы стоимостью 19 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении дел по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере". За это преступление грозит до семи лет лишения свободы.

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