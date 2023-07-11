Два россиянина пойдут под суд в Москве за попытку вывезти из РФ 69 кг золота

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении двух мужчин по уголовным делам о контрабанде золота, сообщается в телеграм-канале ведомства.



Они обвиняются в контрабанде стратегически важных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Надзорное ведомство установило, что обвиняемые вместе с соучастниками в августе 2022 года, действуя по разработанной схеме, разделились на две группы, чтобы незаконно перевезти слитки золота за границу.

Члены одной из групп под видом пассажиров, вылетающих в страну, входящую в ЕАЭС, проследовали со слитками золота через зеленый коридор в международный зал вылета аэропорта Внуково. Затем они встретились с соучастниками из второй группы в нейтральной зоне аэропорта и обменялась с ними багажом.

В ходе следственных действий у злоумышленников изъяли в общей сложности 69 килограммов золота стоимостью свыше 240 миллионов рублей. В настоящее время оно находится на ответственном хранении в ФКУ "Гохран России".

В июне сотрудники таможенной службы обнаружили в чемодане россиянки, летевшей из Грозного в Стамбул, три золотых слитка, которые она спрятала в шоколадки "Аленка".

Отмечалось, что таможенники остановили женщину в тот момент, когда она проходила через зеленый коридор. Она планировала уклониться от уплаты таможенных платежей, по этой причине она спрятала золото в шоколадки.

Также при ней были найдены бриллианты, которые она смогла спрятать в упаковку от бумажных платочков. Общая стоимость слитков и драгоценных камней оценивается в более чем 3,5 миллиона рублей.

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