ФТС предотвратила незаконную пересылку из РФ в Эстонию медали "Золотая Звезда"

Фото: пресс-служба ФТС

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни пресекли попытку незаконной отправки в Эстонию медали "Золотая Звезда", которая вручалась героям Советского Союза и считается культурной ценностью. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

"Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тысяч рублей. По факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Таможенники обнаружили объявление о продаже медали в одном из интернет-магазинов, после чего решили отследить ее путь. Продавец, отправляя посылку, пытался ввести сотрудников ФТС в заблуждение, положив награду в коробку с елочными игрушками и указав стоимость отправления в одну тысячу рублей.

Информация о посылке была передана в Центральную почтовую таможню, ее досмотрели в Международном почтамте в Москве. Экспертиза подтвердила подлинность медали. В ФТС уточнили, что пересылка подобных предметов за границу требует специальных разрешительных документов.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Изъятая "Золотая Звезда" принадлежала жителю Красноярского края. Награду вручили ему в октябре 1943 года вместе с присвоением звания Героя Советского Союза. В сентябре того же года во время переброски танка на правый берег Днепра в районе села Старый Глыбов катер, на котором он находился, был подбит, а катерист погиб. Тогда военнослужащий заложил пробоину своей курткой и самостоятельно вывел катер из-под обстрела.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гражданку Китая, которая пыталась вывезти из РФ бивни мамонта. Она направлялась в Чэнду. Ее остановили в "зеленом", во время досмотра китаянка призналась, что везет кости древних животных, но разрешительных документов у нее не было.



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