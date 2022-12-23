Житель Приморья предстанет перед судом за контрабанду леса в Китай на 636 млн рублей

Фото: depositphotos/YGphoto

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении жителя Приморского края, который является участником организованной преступной группы, вывозившей контрабандой ценные породы древесины в Китай. Об этом со ссылкой на представителя дальневосточного управления надзорного ведомства сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 52-летний мужчина и другие члены преступной группы купили почти 100 тысяч кубометров нелегально заготовленных деревьев – осину, липу амурскую, ильм сродный, березу, ель аянскую и липу маньчжурскую. Для отправки древесины в КНР они использовали документы зарегистрированных на подставных лиц фирм.

Уточняется, что преступление произошло в 2016–2019 годах. В результате из России на территорию Китая незаконно были перемещены лесоматериалы стоимостью более 636 миллионов рублей.

Как отметили в прокуратуре, уголовное дело в отношении жителя Приморья рассмотрит Уссурийский районный суд. Расследование в отношении остальных участников продолжается.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске выявили контрабанду лесоматериалов в Китай на 3,2 миллиарда рублей. По данному факту возбуждено пять уголовных дел. Подозреваемые были задержаны. При обысках в их домах обнаружили документы и технические средства, содержащие информацию о преступлениях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!