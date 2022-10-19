Таможенники в аэропорту Домодедово пресекли незаконный ввоз драгоценностей на 1 млн руб

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

В аэропорту Домодедово у прибывшей из Германии россиянки изъяли незадекларированные ювелирные украшения стоимостью более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Отмечается, что гражданка РФ прилетела в Москву транзитным рейсом из Дубая,

"(Женщина. – Прим. ред.) проследовала через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако в ходе проведения таможенного контроля, в том числе личного таможенного досмотра, инспектор обнаружил браслет, колье и серьги известного бренда Tiffany&Co", – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что найденные драгоценности изготовлены из золотого сплава 750 пробы и имеют вставки из бриллиантов. По данным таможенников, их стоимость составляет порядка 1,2 миллиона рублей. По данному факту организована проверка.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники задержали мужчину, который незаконно пытался провезти в Москву комплект перьевых ручек из драгоценных металлов.

В ходе осмотра в его багаже обнаружили пять корпусов для перьевых ручек, инкрустированных драгоценными камнями, и 15 перьев для них. Первые, как показала экспертиза, выполнены из серебра 925 пробы, а вторые – из золота 750 пробы. Суммарная стоимость товаров составила порядка 5,2 миллиона рублей.

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