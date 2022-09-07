В Шереметьево мужчина пытался незаконно провезти ручки из драгметаллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали мужчину, который незаконно пытался провезти в Москву комплект перьевых ручек из драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

"При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Доха – Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили 39-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался провезти незадекларированные дорогостоящие перьевые ручки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на таможне мужчина прошел по "зеленом коридору", таким образом обозначив, что не имеет при себе предметов, подлежащих декларированию. Однако в ходе осмотра в его багаже обнаружили пять корпусов для перьевых ручек, инкрустированных драгоценными камнями, и 15 перьев для них. Первые, как показала экспертиза, выполнены из серебра 925 пробы, а вторые – из золота 750 пробы.

Суммарная стоимость товаров составила порядка 5,2 миллиона рублей. Теперь мужчине грозит ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Ранее во Внуково сотрудники таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей. Шесть курьеров пытались вывезти из страны 45 мерных слитков, обменявшись ручной кладью после прохождения досмотра: часть курьеров должна была лететь в Армению, досмотр отправляющихся в эту страну не проводится.

