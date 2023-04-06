Более 350 экзотических животных обнаружили в Домодедово в рюкзаке пассажира из ЮАР

Фото: domodedovo.customs.gov.ru

Более 350 экзотических животных обнаружили в Домодедово в рюкзаке россиянина, прилетевшего из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщили на сайте домодедовской таможни.

"Представителей африканской фауны пассажир поместил в пластиковые контейнеры, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке", – отметили в сообщении.

По данным таможенников, на "зеленом" коридоре россиянина остановили инспекторы, которые при досмотре багажа нашли 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб и африканскую длиннохвостую ящерицу – гладкоголовую мабую.

Также у пассажира были обнаружены разные насекомые: мокрицы, гигантские многоножки, расписные улитки, рогатый жук-гриб, псаммоды, которые обитают только на мысе Доброй Надежды, марципановые тараканы и другие африканские обитатели.

Из-за резкой смены температурного режима и неправильной транспортировки часть особей погибла.

По словам пассажира, он самостоятельно поймал животных в Африке и хотел содержать их в домашнем террариуме. Однако таможенники установили, что контрабандист продавал животных из ЮАР в соцсетях. В связи с этим специалисты вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии.

Таможенники оценили стоимость перевезенных экзотических животных в 200 тысяч рублей. Кроме того, размер подлежащих за их провоз пошлин превышает 50 тысяч рублей.

Согласно проведенной экспертизе, ящерицы рода западный карликовый хамелеон попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), поэтому их при перевозке необходимо обязательно письменно декларировать и представлять разрешительные документы.

Специалисты также установили связь между этим инцидентом и случаем, который произошел в декабре 2022 года в другом аэропорту. Тогда инспекторы задержали на "зеленом" коридоре женщину, которая пыталась ввезти 150 особей животных с Филиппин.

Инспекторы изъяли экзотических животных у пассажира и передали на ответственное хранение зоозащитникам. Таможенники убедились, что животные получают необходимую ветпомощь, им обеспечена реабилитация и соответствующий уход.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации ("Недекларирование товаров"). Вынесено решение о назначении экспертизы в рамках дела об административном правонарушении, по результатам которой будет назначено соответствующее наказание. Проверочные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Внуковской таможни задержали пассажира рейса Нячанг – Москва, который пытался нелегально провезти 15 вьетнамских певчих дроздов в спортивной сумке. Из-за длительного перелета и резких изменений температуры, пернатые находились в стрессовом состоянии.



Прилетевший в Петербург из ЮАР пассажир пытался провезти хамелеона в ботинке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!