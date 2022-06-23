"Московский патруль": таможенники пресекли контрабанду животных во Внуково

Сотрудники Внуковской таможни задержали вьетнамских певчих дроздов, которые нелегально прилетели в Россию. Они пересекли границу самолетом.

По данным таможенников, один из пассажиров рейса Нячанг – Москва пытался нелегально провезти 15 птиц в спортивной сумке. Из-за длительного перелета и резких изменений температуры, пернатые находились в стрессовом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.