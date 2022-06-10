"Московский патруль": женщина потеряла сознание и выехала на встречку

В подмосковном Долгопрудном женщина потеряла сознание и выехала на встречную полосу движения.

Спасли женщину, которая едва не спровоцировала серьезную аварию, очевидцы и сотрудники ДПС. Последние разбили стекла и заглушили двигатель. После чего женщине помогли выбраться из автомобиля, а через некоторое время передали прибывшей скорой.

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