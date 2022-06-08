Водителям с судимостью запретят работать в такси

Совфед запретил водителям с судимостью работать в такси и общественном транспорте. Уточняется, что речь идет о случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом принятые нормы касаются и россиян, и граждан стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).