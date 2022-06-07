Все вузы РФ исключены из Болонского процесса – Минобрнауки

Все российские вузы исключили из Болонского процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Болонская система предусматривает трехуровневую систему образования – бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. По ней работали около 50 российских вузов. Однако еще в конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему прожитым этапом. По сути она была нужна для того, чтобы российские дипломы признавались в Европе и наоборот, но на практике с этим были большие проблемы и система не помогала.

Поэтому министр пообещал, что Россия будет развивать свою систему высшего образования. При этом Фальков подчеркнул, что о возвращении к советскому формату речи не идет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.