Специалист рассказала, чем российские дизайнеры заменят европейские ткани для одежды

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Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских материалов на турецкие и китайские ткани, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина.

При этом, она отметила, что из-за курса валют ткани вырастут в цене, а это скажется на финальной стоимости изделия.

По словам специалиста, в России много талантливых дизайнеров и профессиональных технологов, но все упирается в материалы.

"Пожалуй, развитие собственных производств сырья для модной индустрии - лучшее, что может дать нам этот кризис", – заключила дизайнер.

Ранее сообщалось, что в 2021 году производство текстильных изделий в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что за прошлый год объем товаров, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 миллиарда рублей, что на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года.