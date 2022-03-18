Дизайнер рассказала, как создать успокаивающую обстановку в квартире

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Лампы с разными режимами работы, широкие подоконники, ширмы, антресоли с зоной отдыха и природные элементы в интерьере позволят сделать обстановку в квартире успокаивающей, рассказала дизайнер Алена Стаценко.
Она отметила, что зону отдыха на специальных антресолях можно организовать в квартире с высокими потолками. Сооружение лучше доверить специалистам, которые рассчитают безопасную нагрузку, посоветовала эксперт.
Также можно установить подвесные кресла или кресла-гамаки, а вокруг них создать зону из живых растений, продолжила дизайнер. Кроме того, можно использовать эфирные масла, способствующие хорошему отдыху и восстановлению сил. По словам Стаценко, подойдут масла лаванды, яблока, можжевельника, розы и вишни.
"Добавить стихию огня в квартире помогут электрокамины, фальшкамины или биокамины, а стихию воды – красивые картины или фотографии", – приводит ее слова РИА Недвижимость.
Эксперт также посоветовала купить в душевую кабину специальный светильник с разными режимами подсветки, а в отделке ванной комнаты использовать текстиль и дерево. Стаценко подчеркнула, что при выборе отделочных материалов для зон отдыха стоит отдать предпочтение спокойным тонам.
Ранее дизайнер и совладелица архитектурно-дизайнерского бюро Ксения Круглова рассказала, как визуально увеличить небольшую по площади квартиру.
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