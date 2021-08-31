Дизайнер рассказала, как визуально увеличить пространство в квартире

Квартирный вопрос побуждает москвичей к творчеству и изобретательности: владельцы небольшой жилплощади начали использовать нестандартные приемы, чтобы жилое помещение казалось просторнее. Рассказываем, как раздвинуть домашнее пространство с помощью дизайнерских хитростей.



Зеркальная поверхность

Чтобы зрительно расширить пространство и внешне сделать квартиру просторнее, специалисты рекомендуют применять специальные визуальные приемы.

"Нужно сделать помещение светлым, не использовать яркие акцентные стены, пол или потолок. Светлые цвета поверхностей всегда раздвигают пространство. При этом лучше отдать предпочтение холодному оттенку светлого. Он придаст необходимую глубину", – пояснила дизайнер и совладелица архитектурно-дизайнерского бюро Ксения Круглова.

Эксперт также посоветовала остановить выбор на молочных, бежевых и ванильных оттенках. В этих цветах лучше оформить и кухню. А что касается кухонного гарнитура, то тут надо выбирать глянцевые фасады с отражающей поверхностью.





Ксения Круглова дизайнер, совладелица архитектурно-дизайнерского бюро В маленьких помещениях лучше использовать глянцевые фактуры. Хорошо раздвигают пространство зеркала и прозрачные предметы интерьера. Например, стеклянный журнальный столик, пластиковые стулья или стеллажи.

На данный момент в моду вошла пластиковая мебель. В частности, дизайнер посоветовала выбирать красивые варианты из стеклопластика.

Долой визуальный шум

Тем, кто не хочет акцентировать внимание на маленькой площади квартиры, специалист рекомендовала совсем отказаться от обоев.

"Любой геометрический рисунок или принт создают визуальный шум, отвлекают и делают пространство меньше. К тому же обои сейчас не в моде. Вместо них можно выбрать, например, декоративную штукатурку, краску или деревянную облицовку", – добавила Круглова.

Эксперт также отметила, что на пол в квартире лучше не класть ламинат, поскольку этот вид покрытия не экологичен и выделяет в воздух вредные смолы. Исключение составляют редкие виды европейского ламината с высоким классом экологичности. Отличной альтернативой искусственному полу дизайнер назвала инженерную доску светлых оттенков. Причем раскладку предпочтительно делать либо диагонально, либо "елочкой". Считается, что эти приемы расширяют пространство.

А любителям ковролина эксперт предложила поэкспериментировать с цветом. Яркий акцентный ковер зрительно увеличит высоту потолка и отвлечет внимание на себя. Но, по словам дизайнера, этот трюк работает, только если все остальные элементы интерьера нейтральные.

Ставка на мебель

При выборе мебели эксперт также посоветовала придерживаться светлой цветовой гаммы. Например, можно выбрать ее на тон темнее, чем стены. Это также придаст пространству глубину и фактурность.



Ксения Круглова дизайнер, совладелица архитектурно-дизайнерского бюро Тяжелые предметы, если они есть, надо расположить подальше от входа, разместив их вне зоны видимости. Например шкаф, если он не встроен в нишу.

Габариты мебели должны быть небольшими, чтобы она не выглядела громоздкой. Спинки дивана и кресла должны быть чуть ниже, чем предполагает стандарт, а журнальный столик следует выбирать не очень высоким.

Размер имеет значение и для предметов, украшающих интерьер. В этом случае надо избегать мелких вещиц, поскольку они создают визуальный шум, особенно когда их много. Стены лучше украсить акцентными вертикальными картинами. Весь остальной декор должен быть прозрачным, легким и глянцевым, а использовать его нужно по минимуму.

Да будет свет

Для маленькой квартиры шторы нужно выбирать осознанно: лучше заказать изделия из легких, струящихся и прозрачных тканей. Например, можно выбрать тюль или органзу. А карниз следует крепить максимально высоко к потолку, чтобы зрительно увеличить его высоту. Кроме того, на то, как смотрится комната, сильно влияет ее освещение.

"Света должно быть много. Используйте все возможности естественного освещения. Льющийся из окон свет очень помогает раздвинуть пространство. Не стоит ничем заставлять место около окна и подоконники. Здесь должны быть воздух, легкость, объем", – подчеркнула Круглова.

Важную роль играет и искусственный свет. Будет отлично, если хозяевам квартиры удастся создать несколько сценариев освещения – световое зонирование – с учетом особенностей каждого помещения и его задач. При этом не рекомендуется использовать крупные люстры и торшеры, лучше отдать предпочтение минималистичному техническому свету: хороши трековые системы, точки или светодиодная лента на потолке.