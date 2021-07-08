Юрист объяснил, как безопасно снять квартиру в Москве

Процедура аренды или сдачи жилья напоминает лотерею. Сложно понять, с кем приходится иметь дело – добросовестным человеком или аферистом. Мы выясняли, как обезопасить себя перед тем, как вручить квартиранту ключи или поселиться на чужой жилплощади.



От столба до интернета

Когда-то объявления о поиске квартир внаем вешали на столбах. А москвичи старшего поколения помнят своеобразную биржу аренды жилья возле одного из домов в Банном переулке, где толпились горожане, искавшие постояльцев. Сюда приходили и те, кто надеялся снять квартиру или комнату. Времена изменились. Теперь квартирантов и арендодателей ищут в основном в интернете.

По словам юриста Ильи Сергунина, лучше всего пользоваться проверенными сервисами аренды жилья, выбирая площадки, которые выступают в качестве посредников между арендодателем и арендатором. Они помогают минимизировать риски нарваться на мошенников для обеих сторон. Однако многие такие сервисы больше направлены на кратковременную аренду, для туристических или деловых поездок.

Найти жилье для долгосрочного проживания помогут популярные агрегаторы объявлений. Такие сервисы в большей степени просто предоставляют информацию о доступных объектах, хотя и модерируют объявления. Сейчас у многих таких сервисов есть дополнительные услуги, например найти жильцов.

Большой популярностью пользуются также различные группы в социальных сетях с пометкой "аренда жилья без посредников". Однако, по словам эксперта, на любой площадке можно встретить аферистов.



Доверяй, но проверяй

Быть предельно осторожным при сдаче и съеме квартиры лучше сразу, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Бывает, что квартиру доверчивым гражданам пересдают проходимцы, которые арендовали жилье, чтобы заработать легких денег.





Илья Сергунин юрист Чтобы обезопасить себя, надо проверять все данные до заключения сделки. Хотя бы проверить паспорт на подлинность, посмотреть информацию о долгах и судах арендатора или арендодателя. Если вы снимаете квартиру, то обязательно запросите у владельца документы на собственность.

Навести справки можно на официальных государственных порталах различных ведомств – МВД, Федеральной службы судебных приставов, а также на сайтах судов. Юрист рекомендует обязательно заключать договор. Он должен содержать именно те условия, которые вы обсуждали, чтобы у недобросовестного партнера потом не было возможности к вам придраться. К слову, аренда жилья сроком до 11 месяцев включительно не регистрируется.

Договор защитит и квартиранта, которого хозяин жилья раньше времени выставляет на улицу или безосновательно обвиняет в краже своего добра.

"Любые обвинения в краже и порче имущества должны быть доказаны. Арендатор не обязан доказывать свою невиновность. Если договором не предусмотрено право арендодателя расторгнуть договор в одностороннем порядке, то выгонять жильцов раньше времени хозяин не имеет права. Подобные действия незаконны, их можно игнорировать, а желательно фиксировать на видео или аудио и вызывать органы правопорядка", – отмечает юрист. Если же владелец квадратных метров физически выставил квартиранта за дверь и препятствует доступу в жилище, то его действия можно будет оспорить в суде и взыскать компенсацию.



Договор и наговор

Впрочем, не секрет, что квартиранты часто снимают жилье без договора – через знакомых или соцсети. Конечно владельцы, доверяя им свою недвижимость, сильно рискуют. Нередки случаи, когда постояльцы уезжают, не заплатив. Другие, не ставя владельца в известность, выбрасывают книги, выносят на помойку не понравившуюся мебель или делают несуразный ремонт, который не входил в планы хозяина.

"Отсутствие договора в письменном виде не означает, что нельзя просить защиты в суде. В подобной ситуации арендодатель только лишен права ссылаться на свидетельские показания, но в качестве подтверждения арендных отношений может использовать и другие аргументы: переписку в социальных сетях, мессенджерах, информацию о ранее произведенных платежах, аудио- и видеодоказательства", – комментирует Илья Сергунин.

По словам эксперта, если арендаторы испортили имущество или не заплатили за аренду, то при наличии достаточных доказательств с них можно потребовать исполнения обязательств через суд. В случае когда ущерб имуществу причинен намеренно и в крупном размере, следует обратиться в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного дела. Во избежание подобных ситуаций эксперт советует квартиру застраховать, например на случай пожара, залива и умышленного причинения вреда.

